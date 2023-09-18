"Оперируют на живую": как Костомаров терял конечности

Пронзительная исповедь фигуриста заставила публику рыдать

История знаменитого российского фигуриста Романа Костомарова никого не оставила равнодушным. Спортсмену пришлось пройти через настоящий ад. Однако знаменитость теряет присутствие духа и даже нашел в себе силы рассказать о том, что ему пришлось пережить, когда стало известно, что сохранить конечности не удастся.



Для спортсмена, вся жизнь которого связана с фигурным катанием, потеря кистей рук, а особенно ног – самая страшная трагедия. Очевидно, что теперь танцы на коньках для Романа – практически недостижимая роскошь, однако он верит, что еще сможет вернуться на лед. Костомаров не стал превращаться в затворника и своим примером вдохновляет других на преодоление трудностей.



Роман признался, что тяжелее всего ему дается жалость окружающих. Люди в ужасе от того, что фигурист лишился рук и ног, но когда они начинают жалеть звезду, Роман не может сдерживать эмоции и рыдает.



Спортсмен рассказал, что во время операций ему приходилось переживать самые страшные минуты. Душевная и физическая боль были практически невыносимыми. Костомарову объясняли, что ампутация конечностей необходима для сохранения его жизни. Перед каждым хирургическим вмешательством спортсмен переживал ужасные муки.

"Я просто заплакал, и понимал, что другого выхода нет. Я орал, просто от боли, как будто оперируют на живую", – поделился спортсмен.

К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, что лишившийся конечностей Костомаров нашел новую работу.