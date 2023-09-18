"Оперируют на живую": как Костомаров терял конечности

"Оперируют на живую": как Костомаров терял конечности
Роман Костомаров. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пронзительная исповедь фигуриста заставила публику рыдать

История знаменитого российского фигуриста Романа Костомарова никого не оставила равнодушным. Спортсмену пришлось пройти через настоящий ад. Однако знаменитость теряет присутствие духа и даже нашел в себе силы рассказать о том, что ему пришлось пережить, когда стало известно, что сохранить конечности не удастся.

Для спортсмена, вся жизнь которого связана с фигурным катанием, потеря кистей рук, а особенно ног – самая страшная трагедия. Очевидно, что теперь танцы на коньках для Романа – практически недостижимая роскошь, однако он верит, что еще сможет вернуться на лед. Костомаров не стал превращаться в затворника и своим примером вдохновляет других на преодоление трудностей.

Роман признался, что тяжелее всего ему дается жалость окружающих. Люди в ужасе от того, что фигурист лишился рук и ног, но когда они начинают жалеть звезду, Роман не может сдерживать эмоции и рыдает.

Спортсмен рассказал, что во время операций ему приходилось переживать самые страшные минуты. Душевная и физическая боль были практически невыносимыми. Костомарову объясняли, что ампутация конечностей необходима для сохранения его жизни. Перед каждым хирургическим вмешательством спортсмен переживал ужасные муки.

"Я просто заплакал, и понимал, что другого выхода нет. Я орал, просто от боли, как будто оперируют на живую", – поделился спортсмен.

К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, что лишившийся конечностей Костомаров нашел новую работу.

Источник: Секрет на миллион ✓ Надежный источник
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