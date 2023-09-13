"Я рад, что я сегодня здесь": Костомаров вышел на лед и растрогал публику

Фигурист довел до слез своих поклонников

В январе этого года в жизни популярного фигуриста случилось несчастье. Он попал в больницу с пневмонией. Болезнь стремительно развивалась и привела к ампутации конечностей. К счастью, спортсмену удалось выкарабкаться. Сейчас Роман Костомаров привыкает к жизни в новых условиях – с протезами на ногах.

К слову, знаменитый фигурист часто делится своими достижениями с поклонниками. На днях он опубликовал пост, где уже научился прыгать и бегать на протезах. Как признается олимпийский чемпион, ему потребовалось полгода, чтобы развить эти навыки.

Сейчас он принимает участие в шоу Ильи Авербуха "Письма любви" вместе со своей супругой. Они исполняют чувственный номер. На днях Роман Костомаров вышел на лед и растрогал публику своими словами благодарности близким и зрителям.

"Я рад, что я сегодня здесь. Спасибо вам огромное за поддержку, за любовь, спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении всего этого времени", – произнес артист.

Речь Романа Костомарова откликнулась в сердцах зрителей, они искренне аплодировали и даже плакали.

Раннее "Утро.ру" писало, что Оксана Домнина призналась Роману Костомарову в измене.