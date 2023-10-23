Лишившийся конечностей Костомаров примет участие в ледовом шоу Авербуха

Олимпийский чемпион примет участие в гала-концерте в честь 50-летия Ильи Авербуха

17 декабря на ВТБ "Арене" состоится праздничное шоу в честь юбилея обладателя серебряной олимпийской медали, продюсера и постановщика ледовых шоу Ильи Авербуха. В нем примет участие восстановившийся после тяжелой болезни Роман Костомаров.



Закончив спортивную карьеру, Илья Авербух переквалифицировался в продюсеры. Самый знаменитый его проект – шоу "Ледниковый период". Кроме того, Авербух работает тренером и занимается развитием ледовых центров в России.



Свой юбилей фигурист, продюсер и тренер намерен отметить с размахом, для чего устраивает специальное праздничное шоу. Среди целой плеяды звезд в шоу поучаствует и Роман Костомаров – чемпион, одолевший сложнейшую вершину – собственный недуг.

Больше всего спортсмен перед выходом из больницы переживал о встрече с собственными детьми. Фигурист откровенно признался, что очнувшись, был в ужасе и даже не хотел жить. Но близкие сумели переубедить его, и сейчас он им благодарен за поддержку. Сегодня можно с уверенностью говорить, что Костомаров прекрасно справился с пережитым. Роман стал коучем и делится опытом и мощной мотивацией с теми, кто попал в схожие ситуации.

Несмотря на инвалидность, Костомаров старается жить на полную катушку – недавно он вернулся за руль.

