"Катился на джипе рядом": Загитова поведала о преследовании обезумевшего фаната

Фигуристка не может забыть тот самый случай

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова поведала звездному ведущему Павлу Воле о давнем случае, о котором вспоминает до сих пор. На дефицит мужского внимания красотка точно не жалуется, а потому регулярно отшивает толпы поклонников. Об одном из таких, отличившимся упрямством и ретивостью, фигуристка и решила рассказать.

Все произошло несколько лет назад – Загитова жила рядом с катком и регулярно ходила на тренировки пешком. И возле катка ее поджидал незнакомец. Мужчина демонстрировал крайне тревожное поведение: катился рядом с Алиной на тонированном авто и обещал забрать с собой.

По счастью, остальные случаи с мужской публикой у Загитовой вызывают приятные чувства. Ныне Алина не состоит ни с кем в отношениях – сообщила, что в свободном плавании. Уделяет время тренировкам, читает книги и вообще занимается саморазвитием.

Напомним, Алина решила на время забыть о спортивной карьере после победы в Олимпийских играх-2018.

А не так давно Алине пришлось отбиваться от напористых поклонников, которые поспешили выразить свое негодование: красотка отказывается выходить на лед и решила остановить свой выбор на актерском мастерстве, которое принялась осваивать.