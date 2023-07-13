Красоту спортсменки оценили по достоинству

Весь мир знает о достижениях фигуристки в спорте. Апогеем ее славы стало олимпийское золото в одиночном катании в 2018 году и серебро в командном зачете. Правда, в конце 2019 года Алина Загитова сообщила поклонникам о том, что свою карьеру ставит на паузу.

Звезда фигурного катания приняла решение получить высшее образование, а также стала открывать для себя новые профессии. Она стала телеведущей, а позже начала музыкальную карьеру. Так что, россияне, несмотря на отсутствие новых спортивных достижений, про олимпийскую чемпионку не забывают.

Помнят о ней в за рубежом. На днях в одной из британских газет вышла статья, авторы которой присвоили Алине Загитовой звание самой сексуальной фигуристки в мире. Такой вывод журналисты сделали, посмотрев профиль звезды в социальных сетях.

Стоит отметить, что спортсменка часто делится с поклонниками довольно пикантными снимками, надевая откровенные наряды и демонстрируя все прелести своего тела. Так что, оценивать действительно было что. Фигуристка пока никак не прокомментировала свой новый статус. Впрочем, вполне возможно, что Алина Загитова давно привыкла к лестным комментариям в свою сторону.