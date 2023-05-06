Всего 31: знаменитый российский спортсмен умер в Турции

Жизнь бобслеиста унес тяжелый недуг

Накануне, 5 мая, информационное пространство разорвали печальные новости о смерти молодого российского спортсмена Владимира Зайцева. Победитель первенства России по бобслею умер в возрасте 31 года.



Трагическими известиями с общественностью поделилась безутешная вдова атлета, чемпионка Европы по рукопашному бою Саина Исматуллаева. О страшном горе девушка написала в социальных сетях.



Причиной смерти молодого спортсмена стал страшный недуг. Несколько лет Зайцев боролся с онкологическим заболеванием – острым лейкозом. К сожалению, судьба распорядилась так, что в этой войне победил рак. Известно, что бывший игрок нашей сборной умер, находясь в Турции. Смерть настигла знаменитого атлета в Стамбуле.



В тридцатилетнем возрасте Зайцев принял решение завершить карьеру. В последнее время спортсмен проживал под Владимиром, где возглавил крупный фитнес-центр.



Смерть Зайцева стала огромным ударом для его родных, близких и коллег. Отпевание знаменитости состоится завтра, 7 мая, в городе Ковров. Вдова атлета пригласила всех неравнодушных посетить траурное мероприятие.

