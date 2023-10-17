"Пожинаешь плоды": Костомаров рассказал о самом страшном в жизни

"Пожинаешь плоды": Костомаров рассказал о самом страшном в жизни
Роман Костомаров. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фигурист мотивирует других людей

Олимпийский чемпион Роман Костомаров уже полгода пытается вернуться к обыденной жизни. Эксперты называют его историю чудом, ведь лишившийся конечностей фигурист не просто справляется с бытовыми задачами, но и может выйти на лед и даже занимается мотивацией других людей.

Заслуженный мастер спорта оказался в реанимации в январе. Он не позаботился о специальной экипировке во время выступления на открытой площадке. Уже в больнице спортсмен прошел через все круги ада: от подозрения на коронавирус с подключением к аппарату ИВЛ до ампутации конечностей вследствие некроза тканей.

Медикам все же удалось поставить Романа Костомарова на ноги, а точнее на протезы. Бионические конечности сегодня позволяют ему решать многие повседневные задачи. Коллеги и поклонники звезды надеются на его возвращение на большой лед.

Однако на данном этапе Роман Костомаров осваивает профессию коуча и мотивирует желающих, делясь личным опытом. Кадры с выступления звезда опубликовал "Пятый канал".

"Добившись успехов в спорте, пожинаешь плоды, получаешь дивиденды, кайфуешь, а потом случается самое страшное в твоей жизни",

– рассказал собравшимся фигурист. Он также признался, что не строит долгосрочных планов. По словам спортсмена, на будущее он загадывал раньше, намекая на период жизни до ампутации конечностей.

Ранее реаниматолог рассказал о новой беде Романа Костомарова.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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