Навка заявила о возвращении Исинбаевой в Россию

Фигуристка допускает, что такое может произойти в будущем

Елена Исинбаева продолжила работать в МОК и назвала себя "человеком мира" – ее высказывания резко восприняли на Родине, особенно учитывая тесные связи спортсменки с российскими властями. Прокомментировать скандалы вокруг коллеги решила Татьяна Навка, которая также заявила о возможном возвращению чемпионки в Россию.

Фигуристка встала на стороне своего супруга, который не поддерживает точку зрения, что Исинбаева "предала Родину". Навка напомнила, что легкоатлетка жила за границей задолго до всех событий и успела завести там семью.

"Ей там жить дальше – не знаю, как сложится жизнь, может, вернется в Россию, если тому будут причины", – отметила жена Пескова.

Она напомнила, что Елена Исинбаева до сих пор является членом МОК, и для России это только плюс – так у страны точно есть человек в комитете, который будет защищать ее интересы. И чемпионка, по словам Навки, вряд ли будет работать там против России.

Ранее Татьяна Навка рассказала, что члены ее семьи получают угрозы от украинских спецслужб.