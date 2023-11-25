Переобулась в прыжке: Елена Исинбаева не желает говорить на русском языке

Переобулась в прыжке: Елена Исинбаева не желает говорить на русском языке
Елена Исинбаева. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press globallookpress.com
Спортсменка изменила язык своего профиля в соцсетях и заявила о желании стать моделью

Елена Исинбаева, сбежавшая в Испанию, долго не показывалась в социальных сетях. Наконец она появилась в сетевом пространстве после двухмесячной паузы и сделала это очень громко, заявив об отказе от родного наречия.

Спортсменка выложила снимки с профессиональной фотосессии, на которых предстала в белом наряде – футболка и джинсы. Исинбаева призналась, что мечтает о модельной карьере. Не исключено, что это были первые шаги на новом пути.

Однако это не самое неожиданное в профиле некогда российской прыгуньи, а ныне "человека мира". Ее профиль полностью переделан на английский язык. Шапка, подписи к фотографиям – все написано на этом наречии. Видимо, спортсменка и правда перекрасилась в человека мира, если отказывается от языка, на котором говорили ее родители и она сама всю жизнь.

Кстати, оценок и комментариев под постом было много. Но только один-единственный комментарий среди них был на русском языке. Возможно, аудитория мечтающей о модельной карьере спортсменки первая отреагировала на ее желание сменить родной язык на международный английский.

Это не первый инцидент со сбежавшей в Испанию спортсменкой. Например, однажды она удалила из аккаунта фотографии, на которых снята с  с президентом России Владимиром Путиным. Тогда общественность тоже кипела возмущением. Вступились тогда за Исинбаеву пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и его жена, фигуристка Татьяна Навка. Песков попросил не забывать о том, что спортивные достижения Исинбаевой помогли российскому спорту прогреметь на весь земной шар.

Ранее мы писали, что выяснена настоящая национальность Елены Исинбаевой. Оказывается, она принадлежит к редкой и немногочисленной народности.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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