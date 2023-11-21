Всплыла неожиданная правда о национальности отрекшейся от России Исинбаевой

Этот факт был известен немногим

Знаменитая олимпийская чемпионка Елена Исинбаева пользовалась большой популярностью в России. Спортсменку любили и уважали вплоть до того, как она приняла решение отречься от страны. Теперь она относит себя к "людям мира" и предпочитает нежиться в теплой Испании, сумев сохранить членство в МОК и все пложенные вместе с этим привилегии.

Исинбаева заявила, что все воинские звания, полученные ею, – номинальные. Никакой конкретики за ними не было. Более того, контракта с Минобороны она никогда не заключала. В итоге это и стало спасением для международной карьеры чемпионки.

На фоне скандала с отречением от России всплыла неожиданная правда о национальности Исинбаевой, о которой было известно немногим. Как известно, спортсменка родилась и выросла в Волгограде, но корни ее уходят в Дагестан – именно оттуда был ее отец Гаджи Исинбаев. Он является представителем редкой народности – табасаранцев. При этом мать знаменитости была казачкой.

Тем не менее, о том, что Елена Исинбаева относится к этой немногочисленной народности знают далеко не все табасаранцы. Например, футболист "Локомотива" Тимур Сулейманов был сильно удивлен, когда ему сообщили о родственных корнях со спортсменкой. Он отметил, что ему было бы интересно познакомиться с ней и поговорить, ведь она его землячка.

Ранее Исинбаева извинилась после отказа быть вместе с МОК.