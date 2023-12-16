SHAMAN не стал вместе со всеми исполять гимн России

SHAMAN не стал вместе со всеми исполять гимн России
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Артист был одним из немногих, кто отказался от этого

В субботу, в зале "Зарядье" прошло важное государственное мероприятие, на которое пришли политические, общественные, спортивные и культурные деятели. Они собрались, чтобы поддержать выдвижение кандидатуры Путина на президентские выборы. В числе приглашенных лиц оказался и Ярослав Дронов, которого россияне знают под псевдонимом SHAMAN.

Артист появился в зале в необычном наряде – вместо обтягивающих черных штанов, косухи и крупных ботинок, он облачился в классический костюм с галстуком. На ногах у него были черные лакированные ботинки. Волосы Ярослав аккуратно зачесал на бок.

SHAMAN сел в первом ряду – вместе с ним можно было заметить Стаса Михайлова, Татьяну Навку, Лео Бокерию и других знаменитых деятелей в различных сферах. Сзади можно было увидеть Вячеслава Манучарова, Диану Гурцкая, певицу Зару и других артистов.

Перед началом официальной части в холле включили гимн России – все участники встали со своих мест и стали подпевать. SHAMAN исполнять композицию не стал. Кадры появились в Сети.

Позже оказалось, что SHAMAN готовился исполнить гимн России сольно – он встал со своего места, на него навели софиты и Ярослав спел главную государственную композицию.

Фото: соцсети

Ранее представитель артиста говорил, что он не в курсе того, вошел ли Ярослав список доверенных лиц президента.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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