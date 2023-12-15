Неожиданное решение Путина сильно удивило SHAMAN

Артист не ожидал, что удостоится таких почестей

Ярослав Дронов, или SHAMAN, сейчас на пике своей популярности. Одни говорят, что парень добился этого благодаря своему труду, упорству и таланту, а другие называют его "кремлевским проектом", за которым якобы стоят очень влиятельные люди. Сам артист говорит, что обязан своей славой супруге, которая поддерживала его во всех начинаниях.

Гастрольный график SHAMAN расписан далеко вперед – он знает, где и когда окажется в ближайшие полгода. Хотя иногда бывают в его расписании непредвиденные события. Например, недавно концерты артиста в России начали отменять. Это произошло после того, как было заявлено о его выступлении в Киеве.

Публика не верит, что патриотичный артист собирается пойти на такое – многие считают новость фейком. Особенно в свете недавнего объявления, что SHAMAN войдет в список доверенных лиц президента России.

По данным СМИ, вместе с ним такой чести удостоятся Никита Михалков, Михаил Боярский и Сергей Безруков. Известный продюсер Павел Рудченко утверждает, что в этом нет ничего удивительного, ведь Ярослав Дронов последние почти пару лет стал патриотическим певцом номер один.

При этом неожиданное решение Путина о включении в список доверенных лиц сильно удивило SHAMAN и его представителей. По словам директора артиста Антона Коробкова-Землянского, они не были в курсе этого.

Сейчас, говорит представитель звезды, все больше заняты гастрольным туром, в самом разгаре концерты Ярослава в Сибири.

"Что касается озвученного вами вопроса, такой информации у меня пока нет",

– подытожил Коробков-Землянский.