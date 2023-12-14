После объявления концерта в Киеве выступления SHAMAN начали отменять по России

Раскрыта причина такого решения

Гастрольный тур Ярослава Дронова, или SHAMAN, расписан на полгода вперед. Артист планирует посетить много российских городов и порадовать публику своим творчеством. Как правило, билеты поклонники раскупают очень быстро.

Недавно появилась информация, что, помимо гастролей по России, SHAMAN планирует выступить в Киеве в предстоящем апреле. Билеты уже начали продавать на специализированных платформах. Представители артиста не стали подверждать информацию о подготовке к мероприятию, как и не опровергли ее.

При этом вскоре после объявления о концерте в Киеве выступления SHAMAN начали отменять по России. Об этом Ярослав сам сообщил на своей странице в соцсетях. Ближайшие должны были пройти в Новосибирске и Томске 14 и 16 декабря соответственно, но пока публика не сможет увидет любимого артиста.

Дронов рассказал, что оба концерта не смогут пройти по "техническим причинам". Раскрывать дополнительные подробности он не стал.

"Придется немного подождать. Но мы обязательно с вами увидимся!", – написал он.

Когда именно пройдут оба концерта неизвестно. SHAMAN посоветовал поклонникам внимательно следить за афишей и ждать, когда в ней появятся дополнительные даты.

Как напоминает RT, выступление Ярослава в Киеве назначено на 20 апреля, но на официальном сайте артиста таких сведений нет.