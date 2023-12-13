Представитель SHAMAN не исключил выступление певца в Киеве

Представитель SHAMAN не исключил выступление певца в Киеве
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Что известно о предстоящем событии

На агрегаторах по продаже билетов на концерты появилась информация о предстоящем выступлении SHAMAN в Киеве. Сообщалось, что артист планирует приехать со своим представлением в апреле 2024 года. Директор певца Антон Коробков-Землянский прокомментировал появившуюся информацию.

По его словам, достоверная информация о предстоящих концертах SHAMAN доступна только на его сайте. При этом сведения имеются только до 20 марта 2024 года – там указано, что в этот день Ярослав Дронов приедет в Санкт-Петербург.

В то же время представитель SHAMAN не исключил вероятное выступление певца в Киеве.

"В графике артиста такого концерта пока нет", – заявил Коробков-Землянский.

Новость о возможном приезде артиста в украинскую столицу наделала много шума. Согласно данным с сайта, посмотреть на российского певца можно будет минимум за 1,5 тысячи рублей.

После публикации сведений в Сети россияне стали шутить на эту тему. Публика заявила, что в возможном выступлении SHAMAN в Киеве нет ничего удивительного, если к тому моменту город перейдет под контроль России.

Источник: News.ru
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