Киркоров за руку привел SHAMANа на эстраду: "Что-то цепляет"

Киркоров за руку привел SHAMANа на эстраду: "Что-то цепляет"
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Король российской эстрады случайно помог перспективному парню попасть на конкурс и тот стал звездой

Филипп Киркоров когда-то стал добрым волшебником на пути молодого музыканта, которого сегодня вся страна знает как певца-патриота SHAMANа. Мало кому неизвестны его песни "Встанем" и "Я русский". Но этих песен могло бы не быть, если бы не поп-король.

Однажды Киркоров, проходя по коридору там, где снимался "Фактор А", услышал, как "клево поет" какой-то парень. И, узнав, что парня не хотят брать на слепые прослушивания, вмешался и добился, чтобы незнакомцу дали шанс. И вот теперь SHAMAN, по словам поп-короля, вырвался в центр внимания, передает "Пятый канал". Но Дронов – не продукт мгновенного успеха, он шел к своей славе несколько лет и нашел себя.

"Есть в нем что-то такое, что цепляет. Ну, я-то это увидел еще в десятом году", – подчеркнул певец.

Сам же Филипп Киркоров с некоторым удивлением заметил, что его стаж на сцене более 35 лет. Причем он даже не думал, что так надолго задержится в музыке, просто жил так, как нравилось, и вдруг оказалось, что уже прошло 35 лет. Поп-король видел немало ярких взлетов талантливых молодых людей, которые потом куда-то пропадали.


Теперь же Филипп Киркоров и его случайный протеже будут бороться за титул певца года. Финалисты национальной музыкальной премии "Виктория – 2024" уже известны. Соперниками Киркорова и SHAMANа станут Макс Фадеев, Дима Билан и Владимир Пресняков, обладающий уже одной золотой статуэткой премии.

Ранее Катя Гусева, с которой у Киркорова был роман, рассказывала, что ревнует Филиппа к его нынешней невесте.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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