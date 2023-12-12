"Ревную Филиппа": известный диджей рассказал об отношениях с окольцованным Киркоровым

Телефестиваль "Песня года" в Минске открывал зажигательный сэт от официального диджей Филиппа Киркорова. А за кулисами он раскрыл главную тайну короля российской эстрады.

Про Катю Гусевой долгое время писали не только как про официального диджея Филиппа Киркорова, но как про его возлюбленную и даже как про мать его детей – мол, дочь певца Алла-Виктория на нее очень похожа. Катя и Филипп не только работали вместе, но и часто выходили вместе на красные дорожки премьер и презентаций.

Но в последние месяцы король российской эстрады изменил своему официальному диджею и стал появляться на светских мероприятиях с Татьяной Тур. Ее считают самой богатой и завидной невестой Москвы. Ведь она – продюсер, генеральный продюсер центров Sound Media, GUTSERIEV MEDIA и концертного зала Live Arena. И просто одна из самых влиятельных в российском шоу-бизнесе фигур.

"Когда-то давно я с Татьяной Тур даже была знакома, – призналась Катя Гусева в эксклюзивном интервью "Утро.ру". – И, надеюсь, что мы сможем возобновить общение. Тем более, она возглавляет крупную концертную площадку, которую я открывала и с которой хочу дружить и дальше".

"Они с Филиппом, который, как известно, любит блондинок, прекрасно смотрятся, – продолжает Катя. – Я вижу кольцо на пальце у Филиппа и слышала о том, что планируется свадьба в будущем году. И, конечно, я немного ревную Филиппа. Вроде бы мне, замужней девушке, не надо ревновать, но сказываются четыре года нашего плотного с Филиппом общения. Хотя рабочая связь у нас, по-прежнему, крепка. Может быть, мне даже найдется место в шоу кабаре Crave, которое в апреле будущего года запускает Киркоров".