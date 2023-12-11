Раскрыто местонахождение отошедшего от концертной деятельности Леонтьева

Король российской эстрады поведал о том, как живет сейчас его друг и учитель

Валерия Леонтьева давно не видно на российской эстраде – исполнитель хита "Дельтаплан" перестал гастролировать, не принимает участие в сборных выступлениях звезд и даже не общается с прессой. Среди коллег певца даже начали тревожиться, ведь ему не свойственно было исчезать так надолго. Да, артист не любил тусовочную жизнь, но прежде не пропадал вовсе уж категорично из виду. Секрет местонахождения заслуженного "Казановы" российского шоу-бизнеса раскрыл Филипп Киркоров.

Валерий Леонтьев не первый год живет на две страны. В Соединенных Штатах Америки он спокойно и размеренно живет с женой, а в России выступает и купается в обожании поклонников. Правда, последнее уже можно писать в прошедшем времени – Валерий Яковлевич даже в "Голубых огоньках" давно не участвует. Филипп Киркоров рассказал, что поддерживает связь с учителем и другом, и у того все в порядке.



"Он находится дома. Отдыхает и по праву наслаждается жизнью", – успокоил поклонников король российской эстрады.



Киркоров добавил, что всегда брал пример с Леонтьева, даже когда тот перестал выступать. Ему импонировало умение учителя правильно оценивать и распределять силы и здоровье. В прошлом году Леонтьев перенес две операции – на глаза и ноги. Физическая активность для него осталась в прошлом, поэтому он все больше времени проводит в своем доме на берегу океана вместе с любимой женой.

Правда, сам Валерий Леонтьев заявлений об окончательном уходе со сцены не делал, так что возможны варианты. Осенью, например, он предавался любимому хобби, делая ремонт своей московской квартиры и самостоятельно выбирая дизайн для нее.

Ранее мы писали, что Валерий Леонтьев не будет участвовать в "Голубом огоньке 2024".

