Пропавший после СВО Леонтьев снизил ценник за свои выступления

Певец сохранил райдер, но уменьшил цену за выход на 20%

Выступление исполнителя хитов "Дельтаплан" и "Ха-фа-на-на" Валерия Леонтьева сегодня стоит гораздо дешевле, чем раньше. Пригласить звезду российской эстрады на праздничный корпоратив сегодня можно не за 150 тысяч долларов, а всего за 120. Хотя при удаче можно договориться и за сто тысяч "зеленых".

Вероятно, такие скидки певец сделал потому, что за полтора месяца до Нового года у него еще не заняты праздничные даты. И артист надеется получить заказы на выступления. Впрочем, условия райдера остались прежними: предоплата в половину стоимости концерта, автомобиль "мерседес" для доставки звездной персоны из отеля к месту, где будет проходить мероприятие, живущие в гостинице рядом сотрудники ЧОП и заклеенные черным окна люкса отеля. Также обязательны несколько бутылок дорогого виски, мясная нарезка и расходы в сумме 300 долларов на сутки.

Валерий Леонтьев всегда пользовался любовью российского зрителя, его талант и яркие, необычные образы привлекали поклонников десятилетиями. В последние годы он окончательно перебрался в Соединенные штаты и возвращаться вроде бы не планирует.

Однако поговаривают, что на частные выступления певец продолжает прилетать. Он отказался от гастролей, поскольку это для него утомительно, но петь еще готов с удовольствием.

