Леонтьев отговорил: как финалист "Голоса" едва не совершил ошибку

Леонтьев отговорил: как финалист "Голоса" едва не совершил ошибку
Фото: кадр Первый канал
Певец Петр Урбановичус признался, что хотел покинуть вокальный конкурс

Четвертый сезон шоу "Голос 60+" стал уникальным благодаря полной замене наставников. Тогда их кресла заняли Стас Намин, Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев и Олег Газманов. Победителем стал подопечный последнего – Михаил Серебряков, которому на момент съемок было 96 лет. Второе место занял Евгений Соломин, а третье место поделили Петр Урбановичус и Андрей Михайлов.

Мало кто знает, но финалистов могло быть всего три. В недавнем интервью Урбановичус признался, что хотел покинуть проект из-за болезни. Певец объявил о решении своему наставнику Валерию Леонтьеву, но тот его отговорил от ухода. Народный артист России призвал Урбановичуса ни в коем случае не покидать "Голос 60+". Оставшись в проекте, певец нисколько не пожалел.

По словам Петра, во время конкурса его поддерживали не только родные и близкие, но и гримеры и ассистенты, которые работали на шоу. При этом артист признался: он не любит состязания, в которых кому-то нужно доказывать, что кого-то лучше. Но он согласился с тем, что такой конкурс, как "Голос 60+", интересен сам по себе. Еще одно состязание, в котором Урбановичус принимал участие, был конкурс "Юрмала". 

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
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