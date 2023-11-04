Тайные гастроли Леонтьева: певец нашел повод приехать в Россию

Тайные гастроли Леонтьева: певец нашел повод приехать в Россию
Валерий Леонтьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Американский затворник все-таки навещает Родину, выступая на частных мероприятиях

Народный артист Валерий Леонтьев давно уехал из России и неплохо живет в Соединенных Штатах. Впервые за сорок лет он не пришел на съемки знаменитой передачи "Песня года", хотя раньше не пропускал ни одного выпуска. Однако переезд не помешал ему тайно приезжать в Москву для выступлений на корпоративах.

Казалось, Леонтьев прочно обосновался в Америке, где много лет живет его жена Людмила Исакович, куплена дорогая вилла и налажен быт. Возвращаться певец вроде бы не планирует. Официально больше ни одного приезда на родину у него не было. Друзья певца иногда рассказывают, что в США он остается из-за многочисленных проблем со здоровьем.

Такие сложности бывали и раньше, что не мешало народному артисту прилетать в Россию на частные мероприятия, концерты и съемки на телевидении. Обычно он не афиширует свои приезды на частные мероприятия, а съемка на них, как правило, запрещена. Продюсер Сергей Лавров объяснил, почему артист перестал концертировать: возраст не позволяет, как прежде, отработать два часа, к тому же стоимость публичного выступления втрое ниже средней платы за корпоратив – на частных выступлениях гонорар Леонтьева в среднем составляет 3,5-4 миллиона рублей.

74-летний артист практически исчез из публичного пространства: ни слова о политике или на прочие темы от него не прозвучало. Ни звука в социальных сетях, на сайте полная тишина о мероприятиях как в России, так и за рубежом. Весной Валерий Яковлевич завел Telegram-канал, но там до сих пор не появилось ни слова.

Ранее мы писали, что Леонтьев, как и несколько его коллег, не примет участие в традиционных новогодних концертах.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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