Экс-солист "Челси" Роман Архипов избавляется от американской недвижимости

Экс-солист "Челси" Роман Архипов избавляется от американской недвижимости
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Иметь жилье в Штатах сегодня проблематично

Выпускник "Фабрики звезд-6" Роман Архипов считает себя человек довольно состоятельным. Об имуществе он рассказал "Утру.ру" на пресс-бранче "Русской медиагруппы" и журнала Voice в рамках музыкального фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга".

"У меня есть и квартира, и машина, а сейчас строю загородный дом, – говорит певец. – Кроме того, я владею недвижимостью в Соединенных Штатах".

В Америке артист впервые оказался еще будучи студентом - получил возможность целый год прожить там, выучить английский язык, почерпнуть много нового. Второе пришествие в США случилось в 2011-м, когда музыкант ушел из группы "Челси" в самостоятельное плавание. Тогда решил пробиться в американский шоу-бизнес и переехал в Лос-Анджелес, начал работать продюсерами с мировыми именами, подписал контракт с Ренди Джексоном. Поначалу англоязычной аудитории Роман представлялся как Troy Harley. Под ним исполнитель выступал на разогреве в туре группы Nickelback. Но потом певец решил вернуться к собственному имени и переименовал свой проект в R.O.M.A.N. Всего по ту сторону Атлантики он провел восемь лет. Все шло успешно, у певца была хорошая зарплата, и вскоре он смог купить себе квартиру.

"Тогда там не было аховых цен на жилье, случился ипотечный кризис 2008 года, поэтому я продал квартиру в Москве и смог купить квартиру в Сан-Диего, – сообщил Роман. – Потом за 8 лет ее цена выросла в два раза, я ее продал и купил квартиру рядом с Калабасасом в Калифорнии – в этом районе живут многие звезды. При этом я сам жил в съемной, в другом районе, а эту сдавал".

Теперь же артист намерен избавиться от американской недвижимости – в свете политических событий это кажется разумным. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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