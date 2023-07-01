Конец близок: на США обрушилась "библейская чума"

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Страшная напасть рухнула на головы американцев. На Нью-Йорк напали полчища странных насекомых. Люди сравнивают случившуюся беду с "библейской чумой". Такую информацию публикует авторитетное местное издание New York Post.
В статье указано, что на нью-йоркских улицах хозяйничают необычные мелкие крылатые насекомые.
"Местные сравнили нашествие с "библейской чумой", – передают панические настроения американцев журналисты издания.
Столкнувшиеся с роем насекомых люди рассказывают, что крылатые вредители выглядят устрашающе – крошечные насекомые зеленого цвета терроризируют город. Впрочем, представители экспертного сообщества заявляют, что на американский город напали обычные мошки – один из видов тли.
Однако англоязычные интернет-пользователи настроены более пессимистично. Люди вспоминают, что совсем недавно Соединенные Штаты Америки серьезно пострадали из-за опустившегося на города смога – в соседней Канаде горели лесные угодья, что отразилось и на жизни американцев.
Такая совокупность факторов многим напомнила библейский сюжет про "казни египетские". Люди отмечают, что такие пугающие тенденции могут намекать на "зловещий конец".
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