Конец близок: на США обрушилась "библейская чума"

Жители крупнейшего города охвачены паникой

Страшная напасть рухнула на головы американцев. На Нью-Йорк напали полчища странных насекомых. Люди сравнивают случившуюся беду с "библейской чумой". Такую информацию публикует авторитетное местное издание New York Post.



В статье указано, что на нью-йоркских улицах хозяйничают необычные мелкие крылатые насекомые.

"Местные сравнили нашествие с "библейской чумой", – передают панические настроения американцев журналисты издания.

Столкнувшиеся с роем насекомых люди рассказывают, что крылатые вредители выглядят устрашающе – крошечные насекомые зеленого цвета терроризируют город. Впрочем, представители экспертного сообщества заявляют, что на американский город напали обычные мошки – один из видов тли.



Однако англоязычные интернет-пользователи настроены более пессимистично. Люди вспоминают, что совсем недавно Соединенные Штаты Америки серьезно пострадали из-за опустившегося на города смога – в соседней Канаде горели лесные угодья, что отразилось и на жизни американцев.



Такая совокупность факторов многим напомнила библейский сюжет про "казни египетские". Люди отмечают, что такие пугающие тенденции могут намекать на "зловещий конец".

