Пытавшийся заработать в России Назаров столкнулся с отменой концертов

Пытавшийся заработать в России Назаров столкнулся с отменой концертов
Дмитрий Назаров. Фото: Ekaterina Tsvetkova/www.globallookpress.com
Актера ныне не жалуют дома

После длительного отсутствия Дмитрий Назаров решил вернуться в Россию, чтобы заработать на жизнь. Однако что-то пошло не по плану. Улетевший в Европу актер надеялся на удачный концертный тур – в Сети до этого появилась информация, что в одном из учебных заведений состоится выступление (в виртуальном зале).

Однако в итоге концертную программу Назарова в детской музыкальной школе №1 имени Глинки в Смоленске отменили. В учреждении сообщили журналистам, что актера решили заменить. 

По программе изначально хотели проиграть запись чтения Назаровым сказки "Двенадцать месяцев". Однако после массовой взволнованности общественности решили сделать выбор в пользу актрисы Евгении Добровольской.

Напомним, после начала специальной операции Назаров выступил с публичным осуждением действий российского руководства и вылетел из страны вместе с супругой Ольгой Васильевой. Там он выкладывал ролики со стихотворениями, каждый раз касаясь всех злободневных тем – не забывая как следует припечатать глаголом своих хейтеров. Впрочем, заработать на стихах у звезды "Кухни" не получилось.

Напомним, ранее общественники потребовали отменить все выступления Назарова и привлечь артиста к общественным работам.

Источник: Абзац Медиа ✓ Надежный источник
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