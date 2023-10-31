Назаров сделал неоднозначный немек россиянам

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Дмитрий Назаров, некогда хороший уважаемый многими россиянами артист, а ныне римфоплет и борец с режимом, написал новое стихотворение про Россию. Как пишут журналисты "Царьград", в нем он допустил много сарказма, выдумок и оскорблений. Они расшифровали, что всем этим хотел сказать знаменитый актер.
Звезда "Кухни" в новом творении заявил, что у россиян "украли Родину": нет ни заводов, ни работы, а ресурсы страны "утекают вникуда". Дополнительно сравнил это с большими заработками солдат в зоне СВО.
Обозреватели "Царьграда" утверждают, что если Назаров и правда верит в то, что говорит, то это "наводит на грустные мысли о его интеллектуальном и ментальном самочувствии".
"Вроде бы 66 лет возраст не совсем дряхлый – а уже такие проблемы с адекватностью…", – пишут они.
Однако есть и другая причина таких заявлений. По их словам, Назаров сделал неоднозначный намек россиянам, что якобы те должны перейти к борьбе.
"Мол, пора вспомнить народные традиции "вечных перекуров" и, по сути, устроить антигосударственный саботаж на своем рабочем месте", – указывается в сообщении.
Журналисты отметили, что такие заявления Дмитрий Назаров сделал вскоре после событий в Махачкале и полагают, что это не может быть простым совпадением.
Напомним, тайное возвращение Назарова в Россию наделало изрядного шума, после чего отменили его спектакль.
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