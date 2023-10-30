После тайного возвращения в РФ у Назарова начались проблемы с законом

После тайного возвращения в РФ у Назарова начались проблемы с законом
Дмитрий Назаров. Фото: Stupnikov Alexander/www.globallookpress.com
Актеру может грозить срок за слова о россиянах и армии

Актер Дмитрий Назаров привлек внимание Генеральной прокуратуры – регулярно прокатывающегося по России и ее жителям катком актер стал причиной обращения общественников, которые потребовали запретить все выступления Назарова и принудить его к общественным работам.

За границей звезда "Кухни" постоянно критикует СВО и действия российской армии (одна из излюбленных и долгоиграющих тем его стихотворных опусов). После штрафа в 50 тысяч рублей Назаров тихо вернулся в Россию и запланировал очередные мероприятия. Однако теперь, пишет Mash, Назарову нужно быть крайне аккуратным – за повторную дискредитацию армии ему светит уже срок до 7 лет заключения.

Возвращение Назарова в Россию наделало шума. В Смоленске отменили показ его спектакля. "Отцы России" (в частности, Андрей Згонников) обратился в прокуратуру, чтобы те дали правовую оценку действиям Дмитрия после проверки высказываний. И запретили выступления, назначив исправительные работы – по мнению общественника, так Назаров осознает все допущенные ошибки и больше не будет повторять их. Ранее мы рассказывали в подробностях о скандале, связанным с провалившимся выступлением Назарова в Смоленске.

По информации интернет-издания "Подмосковье Сегодня", полиция завершила проверку в отношении Анастасии Волочковой, сделавшей фото на фоне Ла-5 в музее "Мосфильма". Публика требовала извинений за неуместный шпагат, усмотрев в этом осквернение памяти павших воинов в годы Великой Отечественной.

Источник: Mash ✓ Надежный источник
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