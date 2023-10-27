Тайное возвращение Назарова в Россию провалилось: люди устроили бунт

В одном из российских городов разразился скандал

Артист Дмитрий Назаров после небывалой популярности сериала "Кухня" стал очень уважаемым и любимым у россиян актером. Его образ строго шеф-повара многим запал в душу, поэтому карьера знаменитости очень быстро пошла в рост. Все изменилось после того, как он отказался поддерживать Россию в политическом плане.

Долгое время творчество Назарова в соцсетях не замечали. Он спокойно работал, радовал публику своими ролями в театральных постановках, пока однажды представители власти не наткнулись на его антивоенные видео со стихами. После этого актер лишился своего места в театре и уехал из страны во Францию.

Ходили слухи, что дела с финансами у звезды "Кухни" за границей обстоят неважно. Выступления отменяют, работы нет. Сам Дмитрий Назаров не подверждал информацию, но и не опровергал. В итоге на фоне всех обсуждений стало известно, что он получил предложение в России.

Музыкальная школа в Смоленске решила устроить онлайн-программу для детей, где знаменитости предложили читать сказки с оркестром. Ожидалось, что выступление пройдет 25 октября, но в итоге тайное возвращение Назарова в Россию провалилось. Выяснилось, что недовольные люди устроили настоящий бунт по этому поводу.

Позже прояснить ситуацию решили представители школы. Они заявили, что никакого онлайн-выступления Дмитрия Назарова не планировалось. Детям просто хотели включить запись, которую артист сделал еще в феврале 2021 года.

"Общественность взволновалась, и мы заменили программу", – пояснили в учреждении.

Ранее Дмитрий Назаров ответил в соцсетях на предложение вернуться в Россию.