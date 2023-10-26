Бурковский сделал экстренное заявление на фоне угроз из России

Актер показал свое местоположение

Безусловно, талантливый актер тетра и кино Андрей Бурковский читает новости о своей персоне, которые пишут в России. Несколько дней назад "Утро.ру" сообщило о возвращении звезды российского ТВ на родину. Он приехал в Россию, чтобы принять участие в съемках нового сезона довольно рейтингового сериала.

Артисту досталась главная роль. Картина, в которой Андрей Бурковский играет психолога Андрея Павлова, выйдет на отечественные экраны в 2024 году. Решение чемпиона Высшей лиги КВН было вполне логичным и обоснованным, ведь в погоне за американской мечтой он не смог заработать приличных денег.

В США Андрей Бурковский был задействован разве что в проектах с низким бюджетом, в частности, в спектакле беглого режиссера Александра Молочникова, который ранее выступил с критикой СВО.

Однако звезда после отъезда из России не делал никаких политических заявлений. Конечно, подписчики в социальных сетях покритиковали его за выбор страны, но актер отмахнулся, мол это всего лишь боты.

Зато народный артист России Юрий Назаров призвал наказать своего молодого коллегу за выбор в пользу США. По его словам, необходимо лишить звезду возможности зарабатывать деньги в России.

И на этом фоне Андрей Бурковский сделал экстренное заявление. Он записал короткий ролик из Нью-Йорка, чтобы показать, что уже покинул нашу страну. При этом артист подчеркнул, что с интересом следит за новостями о себе.

"Спасибо, что уехали. Может теперь таланты займут ваше место", "Кому ты нужен, бежал и беги дальше. Как бабки заканчиваются, так в кормушку российскую возвращаются, как ты",

– возмущаются люди под его публикацией.