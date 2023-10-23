Провалившийся в США Бурковский вернулся в Россию

Провалившийся в США Бурковский вернулся в Россию
Андрей Бурковский. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артист снова покажется на ТВ

На фоне специальной военной операции известный российский актер театра и кино Андрей Бурковский перевез семью в США. В отличии от коллег, он сделал это довольно скрытно: долгое время не указывал свое местоположение и даже отказался от политических заявлений.

В России Андрей Бурковский был довольно востребованным артистом. Славу ему принесли сериалы "Кухня" и "Последний из Магикян", а также шоу "Даешь молодежь!" на СТС. Кроме того, в свое время звезда стал чемпионом Высшей лиги КВН.

Как бы не старался актер воплотить американскую мечту, повторить российский успех даже близко не получилось. В творческом плане он провалился в США. Андрей Бурковский, если и был востребован, то разве что в малобюджетных проектах.

Например, после бегства из России якобы аполитичный артист участвовал в спектакле режиссера Александра Молочникова, который не скрывает своего негативного отношения к СВО. В итоге он выставил на посмешище своего коллегу.

Чтобы заработать хоть какие-то приличные деньги артист был вынужден вернуться в Россию. Андрей Бурковский принял участие в съемках третьего сезона сериала "Медиатор", премьера которого состоится на отечественном ТВ в следующем году.

Актеру досталась главная роль. Он сыграет психолога Андрея Павлова, который не стесняется манипулировать своими клиентами.

Источник: START ✓ Надежный источник
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