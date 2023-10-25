В России придумали жесткое наказание для вернувшегося Бурковского

В России придумали жесткое наказание для вернувшегося Бурковского
Андрей Бурковский. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
С инициативой выступил коллега актера

Не успели поклонники некогда популярного актера Андрея Бурковского обрадоваться его возвращению на родину, как их ошарашила новость о жестком наказании для беглого артиста. Инициативой против своего молодого коллеги выступил народный артист России Юрий Назаров.

По мнению мэтра, нельзя позволить Андрею Бурковскому зарабатывать деньги в России. В интервью изданию "Абзац" он призвал лишить звезду сериалов "Кухня" и "Последний из Магикян" работы в нашей стране. Юрий Назаров апеллировал к совести и гордости.

"Артисты – это дети. Правда, в большинстве своем – сукины дети. Как-нибудь разберемся без таких артистов", – выпалил он.

Он подчеркнул, что Андрей Бурковский должен зарабатывать в США, раз сбежал туда из России. По мнению звезды советского кино, его молодой коллега считает, что в Америке – цивилизация. Однако в России – совесть, добавил Юрий Назаров.

По данным "Общественной службы новостей", актер театра и кино уверен, что чемпиону Высшей лиги КВН в России делать просто нечего. Однако в реальности Андрей Бурковский все еще востребован на родине. Недавно он получил главную роль в рейтинговом сериале.

Напомним, что он сбежал в США после начала специальной военной операции, однако не делал никаких политических заявлений. Более того, долгое время артист скрывал от поклонников страну пребывания – его выдали американские достопримечательности на снимках в социальных сетях.

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Сергей Лазарев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Диана Арбенина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Роман Билык. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кристина Асмус. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com Миша Марвин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Алексей Кортнев. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Источник: Абзац ✓ Надежный источник
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