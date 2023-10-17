Получающий российскую пенсию Назаров пожаловался на нищету в Европе

В Европе актеру нечего заработать

Дмитрий Назаров, изгнанный из России, продолжает сочинять памфлеты, в которых достается и стране, и самим россиянам. Ныне звезда "Кухни" проживает вместе с супругой в Каннах в собственных апартаментах.

Душа поэта требовала постоянных "обличений", в которых Дмитрий не стеснялся никого и ничего. Из-за клеветы Назарова уволили вместе с женой, а съемки окончательно канули в прошлое, и о спектаклях в МХТ имени Чехова пришлось забыть, после чего пара бежала в Европу.

Теперь Назаров жалуется на нищету. Хотя артист до сих пор получает российскую пенсию – из-за звания "заслуженный". Как пишет "Комсомолка" – ежемесячно практически 60 тыс. рублей. Однако от хорошего не отвыкнуть – артист в лучшие времена получал за съемки до 200 тысяч рублей в день.

Да и общее состояние Назарова оставляет желать лучшего: в Европе он сбросил практически двадцать килограммов – и это всего за какие-то несколько месяцев. По словам коллег, актер приболел, а ныне проходит лечение.

Впрочем, возвращаться Назаров в Россию не собирается – 66-летний артист успел сочинить полный гнева и ехидства школьный пасквиль, в котором обратился к авторам неслыханного по дерзости предложения.