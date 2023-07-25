"Он попал под влияние": Рязанова высказалась об отправленном под суд Назарове

Мужчина попал в переплет

Звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров публично осудил начало СВО, а затем сбежал с женой заграницу. Обосновавшись на Лазурном берегу Франции он, как накануне писали на Утро.ру, начал подбивать россиян на беспорядки. Из-за этого на него даже потребовали завести уголовное дело, а самого актера отправить под суд.

Теперь же стала известно причина того, почему мужчина повел себя именно таким образом. Эту теорию высказала звезда фильмов "Москва слеза не верит" и "Не родись красивой" Раиса Рязанова.

По мнению женщины, на Дмитрия Назарова оказала огромное влияние его жена. Именно она "подлюлюкала" и "подлила масла в огонь", считает Рязанова. Более того, уверена она и в том, что распалившийся актер "Кухни" натворил дел, но теперь горько о них пожалел.

С мнением Раисы Рязановой согласен и Оскар Кучера. Ольга Васильева, на его взгляд, испортила своему супругу "и карьеру, и жизнь". А ведь когда-то Кучера Назаровым восхищался, а сами они прекрасно общались. Но потом, внезапно, клянется Оскар, из-под руки Дмитрия вышел тот обидный стих...

"Он попал под влияние своей совершенно сумасшедшей супруги", – высказался Оскар Кучера про Дмитрия Назарова.

К слову, даже сам попавший в переплет звезда "Кухни" признавался раньше в том, с какой легкостью жена им вертит. Если что-то идет не по ее сценарию, она, в шутку заявлял актер, начинает рыдать. Это причиняет Назарову душевные муки, которые он может прекратить лишь пойдя у жены на поводу.

К ногтю прижали, кстати, и еще одну обосновавшуюся в Европе россиянку. Елену Исинбаеву решили наказать за предательство России.

