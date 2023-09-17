Сбежавший Назаров ответил на предложение вернуться в Россию

Сбежавший Назаров ответил на предложение вернуться в Россию
Фото: соцсети
Артист резко высказался о такой перспективе

Дмитрий Назаров, который из-за своих политических высказываний был выгнан из театра и уехал из России, получил предложение вернуться назад. По крайней мере такой намек он сделал в одной из недавних публикаций в соцсетях.

Артист прочитал очередной стих, в котором предстал в образе неизвестного человека, пригласившего его назад. Назарову словно дали несколько советов, которые помогут реабилитироваться на Родине, но на все он отвечал в резкой манере.

Актер высмеял предложение покаяться и встать на колени перед российской властью, указав, что так было бы удобнее "облизивать ей ботинки". 

"Прости всех тех, кто предал твое мнение и не забудь друзей своих предать", – выпалил Назаров.

Он также намекнул, что ему советовали перестать писать стихи и начать спокойно сидеть у себя на даче, выращивая редиску. Знаменитость заявил, что из-за его нищего положения ему потребовалось бы восславить СВО, а также признать "свое с Америкой родство". 

"Ползи на брюхе к брозе постамента. Пора понять как понял весь народ, что если вдруг не станет президента, то вся Россия-матушка помрет", – закончил он.

Ранее стало известно, что дочь Назарова со скандалом покинула Россию.

Источник: Утро.ру
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