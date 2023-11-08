Уже не вернется: покинувший Россию Леонтьев принял окончательное решение

Как сейчас живет знаменитость никто не знает

Валерий Леонтьев не появлялся в публичном пространстве после того, как покинул страну в прошлом году незадолго до февральских событий. Как известно, последние несколько лет артист живет в Майами, где отдыхает от назойливого внимания прессы.

По слухам, знаменитость все же несколько раз возвращался в Россию, чтобы выступить на частных корпоративах. Съемка на таких мероприятиях под строгим запретом, поэтому и подтверждения информации нет. Однако друг Леонтьева Михаил Герцман утверждает, что певец даже не планирует приезд в страну.

По его словам, сейчас Валерий Леонтьев не до конца понимает, что происходит в России и какие настроения среди населения. Ему уже много лет, и когда многих причисляют к иноагентам, он выделяться не хочет.

Герцман заявил, что покинувший Россию Леонтьев принял окончательное решение отказаться от всех гастролей, поскольку они сильно его изматывают.

"К активной концертной деятельности он уже не вернется... Ему ездить надоело, хотя он попел бы с удовольствием", – признался друг звезды.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что Валерий Леонтьев продолжает оплачивать счета своей квартиры в Москве. Делает это артист за счет российской пенсии в 50 тысяч рублей.