Тайно вернувшийся в Россию Леонтьев обратился к народу

Звезда не стал раскрывать всех планов

Накануне стало известно, что последние два месяца Валерий Леонтьев тайно находится в Москве. При этом его представители упорно отрицали слухи, что артист снова в России – они настаивали, звезда сидит в США и не спешит назад, поскольку не знает, что его ждет в стране на фоне всех политических напряжений.

В то время, пока все обсуждали, куда пропал артист, Леонтьев тайно прогуливался по осенней столице и церпал вдохновение. С середины сентября он занимался ремонтом в собственной квартире, подбирая новые цвета для ее оформления. Декорирование помещений давно стало его любимым хобби.

Возвращаться на сцену пока знаменитость не хочет. Пока у него намечены другие планы на будущее.

"Быть хозяином собственного времени – это прекрасно! А как я им распоряжусь, еще узнаете", – обратился к народу тайно вернувшийся в Россию Леонтьев.

При этом его концертный директор Борис Чигирев допускает, что певец решится дать выступление, но уже в следующем году. И отличный повод для этого есть. В марте Валерий Леонтьев будет праздновать свой 75-летний юбилей.

Ранее стало известно, что артист снизил свои гонорары за выступления на корпоративах. Теперь он готов выступать за 100 тысяч долларов.