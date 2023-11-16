Тайно вернувшийся в Россию Леонтьев обратился к народу

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Накануне стало известно, что последние два месяца Валерий Леонтьев тайно находится в Москве. При этом его представители упорно отрицали слухи, что артист снова в России – они настаивали, звезда сидит в США и не спешит назад, поскольку не знает, что его ждет в стране на фоне всех политических напряжений.
В то время, пока все обсуждали, куда пропал артист, Леонтьев тайно прогуливался по осенней столице и церпал вдохновение. С середины сентября он занимался ремонтом в собственной квартире, подбирая новые цвета для ее оформления. Декорирование помещений давно стало его любимым хобби.
Возвращаться на сцену пока знаменитость не хочет. Пока у него намечены другие планы на будущее.
"Быть хозяином собственного времени – это прекрасно! А как я им распоряжусь, еще узнаете", – обратился к народу тайно вернувшийся в Россию Леонтьев.
При этом его концертный директор Борис Чигирев допускает, что певец решится дать выступление, но уже в следующем году. И отличный повод для этого есть. В марте Валерий Леонтьев будет праздновать свой 75-летний юбилей.
Ранее стало известно, что артист снизил свои гонорары за выступления на корпоративах. Теперь он готов выступать за 100 тысяч долларов.
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