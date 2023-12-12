В Киеве стартовала продажа билетов на концерт SHAMAN

В Киеве стартовала продажа билетов на концерт SHAMAN
Певец SHAMAN. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Названа точная дата выступления автора хита "Я русский"

Любопытная информация появилась в интернет-пространстве. Сообщается, что украинская компания, которая занимается реализацией билетов на концерты популярных исполнителей, опубликовала на своем сайте анонс выступления главного поющего патриота России SHAMANa (настоящее имя – Ярослав Дронов).

Соответствующая информация появилась в Telegram-канале "Первый". На сайте украинской организации размещена запись, которая гласит, что концерт Дронова, ставшего одним из символов патриотически настроенных россиян, якобы состоится уже через несколько месяцев. Более того, указана точная дата выступления SHAMANa – 20 апреля 2024 года.

Новость вызвала широкий резонанс в общественности. В комментариях люди делятся своими впечатлениями и отмечают, что, возможно, представители украинской площадки "что-то знают".

"Они что-то знают", "Теперь весь Киев споет: “Я русский!”" – пишут комментаторы.

К слову, ранее знаменитый российский певец Филипп Киркоров заявил, что невольно стал покровителем Ярослава Дронова и практически за руку привел его успеху.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник
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