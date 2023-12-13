"Ужасно совершенно": звезда "Миража" резко раскритиковала пение SHAMAN'а

Хиты с "надрывным" исполнением не привлекают певицу из 90-х

Экс-вокалистка легендарного поп-коллектива "Мираж" Светлана Разина призналась, что не переносит на дух песни SHAMAN'а – в восприятии ей сильно мешает "надрывная" манера исполнения блондина. Морально Светлане нелегко воспринимать подобную музыку.

Исполнительница честно призналась, как воспринимает хиты Ярослава Дронова, которые слушают миллионы россиян – "ужасно совершенно". И, выбирая между SHAMAN и Инстасамкой, выбрала бы последнюю из-за легкости исполнения. Кстати, к разряду "надрывных" певцов Светлана относит и Полину Гагарину.

Разина объяснила, что росла в музыкальной культуре с мягкой манерностью вокала. Никто в те годы, признается звезда, не надрывал глотку. По каким-то причинам спустя десятилетия в моду на эстраде вошла экспрессия с "гортанным, горлопанным" исполнением. Светлана такое слушать не способна и чувствует в подобные моменты, что нужно срочно выключить музыку.

"Внутри все выворачивается наизнанку", – признается певица.

Разину просвещает в современной музыке дочка, которая лучше разбирается в текущих музыкальных трендах. Кстати, с наследницей у нее предпочтения в жанрах, чаще всего, преобладают.

Ранее в Сети прошел слух, что в Киеве в апреле состоится выступление SHAMAN. Любопытную информацию прокомментировал позднее представитель Ярослава Дронова.