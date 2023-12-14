"Долбит прям в лоб": Матвиенко оценил патриотичный проект SHAMAN

Продюсер сравнил его с известной группой, у которой песни посвящены стране

Каждый россиянин хотя бы раз слышал песни группы "Любэ", которая гремит на сцене еще с девяностых годов. Многие характеризуют ее как группу, затрагивающую потаенные "струны души" человека, которая подкупает своей мелодичностью и словами. Продюсеру Игорю Матвиенко удалось создать поразительный проект, в котором одновременно уживаются рок, народная музыка и авторская песня. Как известно, большинство песен имеют патриотическую направленность, благодаря чему группа стала еще более любимой слушателями.

В последние годы на музыкальной сцене обрел популярность еще один исполнитель – SHAMAN, чьи песни также отличает патриотизм и безусловная любовь к Родине. Примечательно, что при схожести тематики артисты вовсе не являются конкурентами. По словам Игоря Матвиенко, все дело в подаче и звучании.

Продюсер отмечает, что "Любэ" – это что-то про матушку-природу, необъятную Россию, раскинувшуюся зелеными лесами, полями и реками. Звучание коллектива он сравнил с далеким шумом сосен в бескрайней небесной синеве. У другого артиста – более напористое звучание, от которого по коже бегут мурашки.

"А SHAMAN долбит прям в лоб: Россия!" – высказался Матвиенко о патриотичном проекте.

Ранее фаворит Пугачевой рассказал о давних чувствах певицы к SHAMAN.