"Долбит прям в лоб": Матвиенко оценил патриотичный проект SHAMAN

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Каждый россиянин хотя бы раз слышал песни группы "Любэ", которая гремит на сцене еще с девяностых годов. Многие характеризуют ее как группу, затрагивающую потаенные "струны души" человека, которая подкупает своей мелодичностью и словами. Продюсеру Игорю Матвиенко удалось создать поразительный проект, в котором одновременно уживаются рок, народная музыка и авторская песня. Как известно, большинство песен имеют патриотическую направленность, благодаря чему группа стала еще более любимой слушателями.
В последние годы на музыкальной сцене обрел популярность еще один исполнитель – SHAMAN, чьи песни также отличает патриотизм и безусловная любовь к Родине. Примечательно, что при схожести тематики артисты вовсе не являются конкурентами. По словам Игоря Матвиенко, все дело в подаче и звучании.
Продюсер отмечает, что "Любэ" – это что-то про матушку-природу, необъятную Россию, раскинувшуюся зелеными лесами, полями и реками. Звучание коллектива он сравнил с далеким шумом сосен в бескрайней небесной синеве. У другого артиста – более напористое звучание, от которого по коже бегут мурашки.
"А SHAMAN долбит прям в лоб: Россия!" – высказался Матвиенко о патриотичном проекте.
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