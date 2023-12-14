"Долбит прям в лоб": Матвиенко оценил патриотичный проект SHAMAN

"Долбит прям в лоб": Матвиенко оценил патриотичный проект SHAMAN
SHAMAN. Фото: Bulkin Sergey/Russian Look/www.globallookpress.com
Продюсер сравнил его с известной группой, у которой песни посвящены стране

Каждый россиянин хотя бы раз слышал песни группы "Любэ", которая гремит на сцене еще с девяностых годов. Многие характеризуют ее как группу, затрагивающую потаенные "струны души" человека, которая подкупает своей мелодичностью и словами. Продюсеру Игорю Матвиенко удалось создать поразительный проект, в котором одновременно уживаются рок, народная музыка и авторская песня. Как известно, большинство песен имеют патриотическую направленность, благодаря чему группа стала еще более любимой слушателями.

В последние годы на музыкальной сцене обрел популярность еще один исполнитель – SHAMAN, чьи песни также отличает патриотизм и безусловная любовь к Родине. Примечательно, что при схожести тематики артисты вовсе не являются конкурентами. По словам Игоря Матвиенко, все дело в подаче и звучании.

Продюсер отмечает, что "Любэ" – это что-то про матушку-природу, необъятную Россию, раскинувшуюся зелеными лесами, полями и реками. Звучание коллектива он сравнил с далеким шумом сосен в бескрайней небесной синеве. У другого артиста – более напористое звучание, от которого по коже бегут мурашки.

"А SHAMAN долбит прям в лоб: Россия!" – высказался Матвиенко о патриотичном проекте.

Ранее фаворит Пугачевой рассказал о давних чувствах певицы к SHAMAN.

Источник: NEWS.RU
По теме

"Алкоголь стал в тягость": завязавший Пресняков отучает от спиртного Подольскую

С московском "Крокус Сити Холле" состоялся традиционный праздничный концерт "Наш Новый год". На сцену вышли, в том числе, Владимир Пресняков и Наталья Подольская. А за кулисами их ждал корреспондент "Утро.ру"

Газманов жестко врезал оскорбившему его патриоту Киселеву

Основатель "Русского радио" же посчитал, что Газманов не должен писать коммерческие композиции такого характера

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей