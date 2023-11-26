Массовая драка сорвала концерт группы "Любэ" в Кемерово

В ожидании выступления накачавшиеся алкоголем зрители что-то не поделили и устроили свару

На недавнем концерте группы "Любэ" в Кемерово случился инцидент. Выступление Николая Расторгуева и его коллектива прервала внезапная, но массовая склока, окончившаяся дракой. Прямо в зале филармонии примерно десять жителей Кузбасса агрессивно сцепились друг с другом, выясняя отношения. На видео, опубликованном в городском паблике, слышны возмущенные вопли участников, обвиняющих оппонентов в нападении.





Что именно стало причиной для разгоревшегося конфликта, перешедшего в потасовку, никто так и не понял. Автор видео предположил, что с нетерпением ожидавшие начала концерта зрители от скуки перебрали с горячительными напитками и, как водится у захмелевших, что-то не так поняли.

К слову, в склоке участвовали не только мужчины, но и женщины. Драка началась во время исполнения группой "Любэ" песни "Солдаты", которое пришлось остановить и прервать трансляцию выступления в социальных сетях. Однако несмотря на досадный инцидент, сам концерт зрителям очень понравился и они охотно подпевали исполнителям, поющим их любимые композиции.

Ранее мы писали, что российский исполнитель SHAMAN буквально за пару лет приобрел такую бешеную популярность, что обогнал по симпатиям даже многолетнего любимца российских зрителей Николая Расторгуева.

