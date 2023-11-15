Антифанат МакSим пригрозил терактом: почему неизвестный хочет сорвать концерт

Хейтер грозился взорвать концертную площадку, если выступление артистки не отменят

У популярной певицы Марины Абросимовой, которую почитатели ее таланта знают как МакSим, появился яростный антифанат. Этот мужчина, похоже, предпочитает другие музыкальные жанры или просто ненавидит песни про любовь, ночные дороги и трудный возраст, поскольку вчера он позвонил почти по всем номерам площадки на Новорязанской (именно там 17 ноября должна исполнять свои хиты певица) и пригрозил, что, если концерт ненавистной ему артистки не будет отменен, он устроит теракт и взорвет помещение.

Соответствующие службы сразу же тщательно обследовали место будущего концерта в поисках самодельных взрывных устройств, но ничего не нашли. Так что концерт все равно состоится, но меры безопасности усилят в несколько раз. Антифаната певицы разыскивают.

В одном из телеграм-каналов появилась информация, что доморощенный террорист, угрожавший взрывом, называет себя братом певицы, о чем он разместил на своей странице длинный манифест. Мужчине 32 года, его зовут Илья, живет он в Петербурге. Пока неизвестно, в чем суть претензий самоназваного брата к артистке и чем ему помешали ее выступления, если дело дошло до угроз взрывом. Ведется расследование и уточнение личности террориста.



Ранее мы писали о том, что бывшая свекровь дала жесткое интервью, в котором опровергла все обвинения певицы в адрес своего сына.

