МакSим заговорила о страшном предательстве близких после комы

МакSим заговорила о страшном предательстве близких после комы
МакSим. Фото: Edgar Breshchanov/www.globallookpress.com
Те пользовались своим положением в команде певицы

Исполнительница МакSим в интервью для Надежды Стрелец призналась, что пережила предательство от близкого окружения. Те пытались удочерить ее родных детей для получения имущества в личное распоряжение. А кое-кто из сотрудников из команды осмеливался ставить за нее свою подпись, пока та находилась в состоянии комы из-за тяжелейшего заболевания ковидом.

"Некоторые близки узнавали, как удочерить моих детей для оформления на себя имущества. Те, с кем я работала столько лет и так им доверяла, что ничего не проверяла, подписывали какие-то документы, ставя мою подпись", – признается звезда.

Марина поведала о том, как положение близких стало причиной их злоупотребления собственным положением. Однако отказалась от дальнейших разбирательств с непорядочными людьми после раскрытого скандала.

Певица не стала предъявлять никаких претензий – решила попросту отпустить ситуацию, после чего почувствовала моральное облегчение. 

"Если мозгов не слишком много, в порядке интуиция", – признается звезда.

Однако исполнительница с горечью констатировала, что всегда все чувствовала нутром – МакSим было прекрасно известно, что те ей льстили и подворовывали у нее. Однако о масштабах она не догадывалась, да и не обращала внимания.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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