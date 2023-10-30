МакSим рассказала о диких запоях из-за отношений с мужчинами

Спиваться звезду заставили роковые отношения с возлюбленным

Марина Абросимова, известная на российской эстраде под псевдонимом МакSим, дала серьезное и откровенное интервью ютуб-блогерше Надежде Стрелец. Без прикрас и без купюр певица рассказала о своей жизни и тех проблемах, которые ей довелось пережить.

Звезды эстрады и кино обычно очень не любят признаваться в слабостях, особенно таких, как алкоголизм или наркомания. Абросимова не стыдясь призналась, что такой период в ее жизни был и она его не стыдится.

"Я плотно работала над собой, чтобы меня покинули все человеческие чувства – любви, созерцания, злости... Знаете, когда болит, рано или поздно организм это выдаст", – рассказала Максим.

Причиной ухода в алкогольный туман певица назвала мужчину. Точнее, токсичный роман с тем, кого любила и чье присутствие в жизни спустило курок, отделяющий трезвый период от запойного.

Как пишет "Нева.тудей", эти отношения длились восемь лет и почти уничтожили певицу. У нее не хватало ни сил, ни ресурса на то, чтобы выйти из них. Провожая каждый раз своего любимого, она хваталась за бутылку вина. Вскоре без спиртного женщина уже не могла.

Она пыталась выбраться из зависимости, но кодирования и другие медицинские способы прекратить алкоголизм не помогли. Певица выбралась просто на силе воли, когда поняла, что еще немного – и наступит предел

Имени рокового возлюбленного МакSим не назвала. но известно, что в разное время ее связывали брак или гражданские отношения с Алексеем Луговцевым, звукорежиссером, Александром Красовицким, солистом группы Animal ДжаZ, и миллиардером Антоном Петровым. От Алексея и Александра МакSим родила дочерей.

Напомним, не так давно артистка попала в кому из-за коронавируса, что стоило ей предательства некогда близких людей.