Свекровь жестко врезала МакSим за обвинение в попытке отнять детей

Мать первого мужа певицы дала интервью, в котором рассказала свою версию событий

Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, нечастая гостья у журналистов. Интервью она дает очень редко и подробностями личной жизни не делится. Недавно она в интервью Надежде Стрелец рассказала, что два года назад пережила сильное предательство. Пока артистка боролась за жизнь в коме, ее близкие люди подставили ее в финансах и искали способ удочерить ее девочек с целью переоформления имущества.

Также МакSим рассказала, что замуж никогда не собиралась, но страстная любовь с Алексеем Луговцовым привела ее в ЗАГС. По словам Абросимовой, она ушла от мужа, испугавшись за себя и дочь, потому что муж употреблял наркотики и вел бредовые речи о масонских заговорах. В жизни дочери, говорит Марина, отец не участвует совсем, ограничиваясь редкими звонками.

Мать Луговцова Ирина Владимировна выступила с опровержением слов бывшей невестки. По ее словам, МакSим лукавит. Во-первых, они не были расписаны с Алексеем, а лишь венчаны. Во-вторых, он никогда ничего не употреблял, кроме алкоголя – как все, в меру. А про масонов – это вообще шутка. Марина, по словам свекрови, выдумывает слишком много. То ли из-за давних проблем с алкоголем, то ли она вообще живет в своем мире, далеком от реальности.

Что же касается удочерения, то тут, считает Ирина Луговцова, тоже ни капли правды. Какое может быть удочерение при живых отцах, даже если бы Марина умерла, не выйдя из комы? Неправду МакSим сказала и про отказ отца общаться с ее старшей дочерью, говорит свекровь. Пока мать была в коме, девочка жила у отца. Очнувшись, Марина Абросимова подала в суд на определение места жительства Александры, которая и так жила с ней, но прописана была у бабушки по отцу в Подмосковье. Мать Алексея Луговцова посоветовала бывшей невестке отпустить прошлое и заниматься своей жизнью.

Напомним, МакSим недавно признавалась в страшных запоях из-за неудач в личной жизни.

