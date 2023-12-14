оседов жестко припечатал оскорбившую SHAMAN и других звезд-патриотов Разину

Cоседов жестко припечатал оскорбившую SHAMAN и других звезд-патриотов Разину
SHAMAN. Фото: t.me/shaman_channel
Музыкальный критик, что слушатели обойдутся прекрасно без концертов звезды "Миража"

Концерты в зоне боевых действий проводятся для того, чтобы у бойцов поднялся дух, а не для того, чтобы у кого-то появилась необходимая "галочка" в биографии, указал музыкальный критик Сергей Соседов. Таким образом журналист отреагировал на заявление звезды "Миража" Светланы Разиной, назвавшей подобные мероприятия у линии фронта дурью.

Сергей указал, что человек, руководимый жаждой денег, никогда станет выступать на подобных мероприятиях. Поэтому певцы-патриоты отправляются в зону боевых действий с чувством сопричастности. Если Разина не желает следовать примеру патриотических артистов, то ее, в общем-то, никто и не просит.

"К счастью, у нас есть множество прекрасных артистов, которые едут туда не за строчкой в биографии, а по зову сердца, – высказался музыкальный критик.

Напомним, ранее Разина заявила, что артисты-коллеги, выступающие перед бойцами, совершают ошибку, и проведение таких мероприятий – "дурь". При этом сама Светлана сама получала подобные предложения, однако ответила отказом.

Кстати, среди тех, кто посещал зону специальной операции с концертами – Григорий Лепс, Александр Маршал, SHAMAN и многие другие звезды. А по вокальному исполнению SHAMAN Светлана проехалась отдельно, заявив, что терпеть не может такое "горлопанное" пение.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
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