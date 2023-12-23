Зацепин рассказал, что сделает Пугачева перед самой смертью

Зацепин рассказал, что сделает Пугачева перед самой смертью
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певец знает, куда вернется Примадонна

Российский исполнитель Антон Зацепин в "нулевые" считался одним из самых ярких секс-символов среди молодых звезд. Выпускник "Фабрики звезд" имел кучу поклонниц. Однако позднее неожиданно пропал с радаров.

Недавно Антон, зажегший на одном шоу на сцене, поговорил с журналистами и признался, что с детства был сильно ориентирован на Запад – оттуда и соответствующие вкусы в творчестве. Был крайне "американизированным" ребенком, как и многие представители его поколения.

Однако в какой-то момент Антон начал взрослеть. Началось переосмысление всего сущего. И Зацепин с годами понял, что сформировался обыкновенным русским человеком – ныне он не стремится никуда уезжать.

"Куда уезжать и главное, зачем?", – вопрошает певец.

Выпускник "Фабрики" при этом весьма спокойно реагирует на релокацию коллег по сцене. Не шокирован и не встревожен – в мире подобные события являются лишь малой частью происходящего.

"Неужели вы думаете, что я страдал из-за того, что Пугачева уехала? Она еще вернется сюда. Умирать", – считает Зацепин.

Ранее "Утро" рассказывало в эксклюзивном материале, как сложилась карьера Зацепина после "Фабрики звезд".

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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