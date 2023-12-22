Орбакайте раскрыла секрет питания Пугачевой

Орбакайте раскрыла секрет питания Пугачевой
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/www.globallookpress.com
Ради красивой фигуры Примадонне пришлось отказаться от некоторых пристрастий

В свои 74 года эстрадная певица Алла Пугачева сохраняет весьма подтянутый и свежий вид. Как отмечают члены ее семьи, секрет молодости артистки – не только положительные эмоции и движение, но и, конечно же, четко выверенный рацион питания. Подробнее об этом рассказала Кристина Орбакайте, которая охотно перенимает советы матери.

По ее словам, Примадонна с детства учила ее отказываться от любой соленой пищи, поскольку она задерживает воду в организме – что, в свою очередь, способствует отекам и набору веса, а также может негативно сказаться на внешнем виде кожи лица. Сама Пугачева соленое любит, но осознанно избегает вредной привычки. При этом в зелени и овощах ни мать, ни дочь себя не ограничивают – этими продуктами навредить себе невозможно даже в больших количествах.

Еще один залог прекрасного вида Пугачевой – обильное питье. Артистка стабильно выпивает не меньше двух литров жидкости ежедневно! Разнообразить простую воду можно зелеными или травяными чаями, благотворно влияющими и на нервную систему. 

Что касается каких-то более существенных и сытных блюд, то здесь у Примадонны в почете овощные супы, рыба и гречка, запеченные в фольге.

Ранее сообщалось о нападении на Пугачеву. 

Источник: ProZvezd ✓ Надежный источник
По теме

Вайкуле жестко осадила патриотку Гагарину

Артистке не понравилось, что та перепела Пугачеву

Надели любимые вещи: как в гробу выглядит Дмитрий "Пухляш" Красилов

В Москве простились с 29-летним шоу-меном

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей