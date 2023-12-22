Орбакайте раскрыла секрет питания Пугачевой

Ради красивой фигуры Примадонне пришлось отказаться от некоторых пристрастий

В свои 74 года эстрадная певица Алла Пугачева сохраняет весьма подтянутый и свежий вид. Как отмечают члены ее семьи, секрет молодости артистки – не только положительные эмоции и движение, но и, конечно же, четко выверенный рацион питания. Подробнее об этом рассказала Кристина Орбакайте, которая охотно перенимает советы матери.

По ее словам, Примадонна с детства учила ее отказываться от любой соленой пищи, поскольку она задерживает воду в организме – что, в свою очередь, способствует отекам и набору веса, а также может негативно сказаться на внешнем виде кожи лица. Сама Пугачева соленое любит, но осознанно избегает вредной привычки. При этом в зелени и овощах ни мать, ни дочь себя не ограничивают – этими продуктами навредить себе невозможно даже в больших количествах.

Еще один залог прекрасного вида Пугачевой – обильное питье. Артистка стабильно выпивает не меньше двух литров жидкости ежедневно! Разнообразить простую воду можно зелеными или травяными чаями, благотворно влияющими и на нервную систему.

Что касается каких-то более существенных и сытных блюд, то здесь у Примадонны в почете овощные супы, рыба и гречка, запеченные в фольге.

Ранее сообщалось о нападении на Пугачеву.