"Бизнес-союз": всплыли давние слова Градского о браке Пугачевой и Галкина*

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА
Отношения покойного Александра Градского и покинувшей Россию Аллы Пугачевой никогда не были теплыми. Они общались нейтрально и даже дружелюбно, но испытывали некоторую неприязнь друг к другу. Недавно близкий друг композитора Евгений Додолев поделился с прессой отрывком из разговора с Градским от 2020 года, в котором фигурировало имя Примадонны.
Как отметил Додолев, Градский тогда раскрыл ему одну из тайн, которую Примадонна не афишировала: с 1986 года Пугачева стала испытывать проблемы с голосом, что ощутимо ударило по ее карьере и финансам. Концерты отменялись один за другим, артистку приглашали лишь на редкие корпоративы, где удавалось получить какие-то деньги. Откуда же певица брала средства на жизнь?
По словам Додолева, Градский был уверен, что сперва Пугачева находилась под покровительством Киркорова, а затем его место занял Галкин*. В то время он еще не был богат, но подавал большие надежды, и Пугачева помогла ему выйти в свет.
"В общем, хороший бизнес-союз", – процитировал покойного друга журналист.
Градский также отмечал, что не видит в этом ничего плохого, и Пугачева, на его взгляд, живет, как "нормальная женщина" – за нее платит ее мужчина.
Ранее Пугачева признала сложности в отношениях с Галкиным*.
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