Выпивший Галкин* неожиданно выдал правду о национальности Пугачевой

Знаменитость некоторое время назад сдала специальный тест

Юморист Максим Галкин* и Алла Пугачева на прошлой неделе посетили Израиль. Они стали гостями юбилейного концерта Андрея Макаревича*, а артист даже выступил вместе с юбиляром на сцене.

Галкин* перед началом своей речи пригубил залпом несколько стаканов крепкого алкоголя, отметив, что испытывает к горячительным напиткам трепетные чувства. Это подтвердил лидер группы "Машина времени", а также и сама Пугачева, которая не скрывала волнения от пристрастия супруга.

Со сцены юморист заявил, что ему и супруге очень нравится Израиль, они продолжают учить язык страны. И порой он задумывается, что возвращаться назад необязательно. К этому моменту Галкин* пригубил уже пятый стакан, из-за чего Пугачева попросила остановиться – в ответ супруг заявил, что "наконец вырвался из плена".

Далее артист признался "по пьяни", что у его семьи была масса вариантов, куда уехать из России. Проще всего это сделать оказалось в Израиль, поскольку у его матери сохранились все необходимые документы.

"Алла тоже пыталась найти у себя еврейские корни, поскольку ее родственники все хорошо готовили фаршмак. Алла говорит: "Ну не может быть это все на пустом месте!". Ну и Алла прекрасно готовит, в том числе и еврейскую кухню", – рассказал юморист.

В итоге Кристина Орбакайте предложила Пугачевой пройти тест ДНК и узнать свое происхождение. Для этого артистка отдавала свою слюну на анализ.

"И представляете – ни капли еврейской крови! Вообще ни капли! Наполовину русская, наполовину полячка", – неожиданно выдал правду о национальности Пугачевой выпивший Галкин*.

В итоге юморист, пока выступал, осушил половину бутылки дорогого виски.

*признаны иноагентами в РФ