В израильской Герцлие перешли на московское время ради удобства семьи Пугачевой

В израильской Герцлие перешли на московское время ради удобства семьи Пугачевой
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певице в 74 года тяжело менять часовые пояса

После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон" народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила в Иерусалиме 22 мая прошлого года.

Примадонна со своим признанным иностранным агентом пятым мужем обитает сегодня в Герцлие, что между Тель-Авивом и Нетанией. 

Фото: Николай Янчев / Утро.ру

Район Питуах в Герцлие местные называют "сестрой Тель-Авива" или "израильской Рублевкой". И именно тут и обосновалась семья Народной артистки СССР. А находящаяся недалеко герцлийская марина – крупнейшая и самая современная на Ближнем Востоке, принимающая яхты со всего света. Тут часто видят прогуливающихся Пугачеву с мужем.

Фото: Николай Янчев / Утро.ру

Интересно, что электронные табло на набережной показывают московское время. Хотя 29 октября Израиль перешел на зимнее время и там до марта будет на час меньше, чем у нас. Как предполагают местные жители, это сделано для удобства Пугачевой и ее супруга, которые, как космополиты, много ездят по миру и вынуждены бывать в разных часовых поясах, но все равно живут по московскому времени.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
По теме

Орбакайте показала публике резко изменившегося чеченского сына

Наследник заметно возмужал

Сергей Лавров резко высказался о SHAMAN: "Много не напляшешь"

Певца посчитали специфичным артистом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей