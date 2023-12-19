В израильской Герцлие перешли на московское время ради удобства семьи Пугачевой

Певице в 74 года тяжело менять часовые пояса

После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон" народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила в Иерусалиме 22 мая прошлого года.

Примадонна со своим признанным иностранным агентом пятым мужем обитает сегодня в Герцлие, что между Тель-Авивом и Нетанией.

Район Питуах в Герцлие местные называют "сестрой Тель-Авива" или "израильской Рублевкой". И именно тут и обосновалась семья Народной артистки СССР. А находящаяся недалеко герцлийская марина – крупнейшая и самая современная на Ближнем Востоке, принимающая яхты со всего света. Тут часто видят прогуливающихся Пугачеву с мужем.

Интересно, что электронные табло на набережной показывают московское время. Хотя 29 октября Израиль перешел на зимнее время и там до марта будет на час меньше, чем у нас. Как предполагают местные жители, это сделано для удобства Пугачевой и ее супруга, которые, как космополиты, много ездят по миру и вынуждены бывать в разных часовых поясах, но все равно живут по московскому времени.