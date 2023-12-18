Пугачеву подняли в России на смех после озвученного требования

Столько платить никто не станет, уверен критик

Популярный музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал очередные слухи в СМИ, в соответствии с которыми Алла Пугачева готова выступить на частной вечеринке в России за баснословные 50 миллионов рублей.

По мнению журналиста, озвученная сумма не выдерживает никакой критики – звучит настолько космически, что попросту смешно.

"Только дурак заплатит такие деньги за выступление Пугачевой", – высказался Соседов.

По мнению музыкального критика, решившийся на такие траты толстосум лишь выкинет огромные средства на ветер. Ни один человек, сколотивший себе состояние, не позволит себе подобных глупостей, уверен Соседов.

А не так давно хореограф Мигель, регулярно работающий с российскими звездами, рассказал о поведении Примадонны во время работы. По словам наставника "Танцев", за какое-то мгновение Алла Борисовна из доброжелательной дамы превращалась в жесточайшего надзирателя, способного жестко потребовать от коллег идеального исполнения. Один из таких случае произошел во время съемок "Рождественских встреч" в Олимпийском одиннадцать лет назад.