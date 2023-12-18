Пугачеву подняли в России на смех после озвученного требования

Пугачеву подняли в России на смех после озвученного требования
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Столько платить никто не станет, уверен критик

Популярный музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал очередные слухи в СМИ, в соответствии с которыми Алла Пугачева готова выступить на частной вечеринке в России за баснословные 50 миллионов рублей.

По мнению журналиста, озвученная сумма не выдерживает никакой критики – звучит настолько космически, что попросту смешно.

"Только дурак заплатит такие деньги за выступление Пугачевой", – высказался Соседов.

По мнению музыкального критика, решившийся на такие траты толстосум лишь выкинет огромные средства на ветер. Ни один человек, сколотивший себе состояние, не позволит себе подобных глупостей, уверен Соседов.

А не так давно хореограф Мигель, регулярно работающий с российскими звездами, рассказал о поведении Примадонны во время работы. По словам наставника "Танцев", за какое-то мгновение Алла Борисовна из доброжелательной дамы превращалась в жесточайшего надзирателя, способного жестко потребовать от коллег идеального исполнения. Один из таких случае произошел во время съемок "Рождественских встреч" в Олимпийском одиннадцать лет назад.

Источник: АиФ ✓ Надежный источник
По теме

Унизившие SHAMAN артисты на "Песне года" столкнулись с серьезными проблемами

Знаменитости стараются сохранить работу

"Зато не бабник": Пугачева признала сложности в отношениях с Галкиным*

Артистку напрягает, что супруг любит выпить

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей