Пугачева публично отчитала снимающихся в новогоднем шоу звезд

Многие артисты никогда бы не подумали, что Примадонна способна на такое

Алла Пугачева, которая в общей сложности провела на сцене уже около шестидесяти лет, по-разному запомнилась своим коллегам-артистам. Одним видят в ней верного друга, способного подставить плечо в трудной ситуации и дать дельный совет, другие – строго наставника, методы воспитания которого могут быть весьма жестоки. Кто-то же вообще считает, что чрезмерной авторитарностью артистка загубила не один талант. Своими впечатлениями от работы с Примадонной поделился хореограф Мигель.

По его словам, в артистке он увидел прежде всего друга и соратника, с поддержкой которого он справился с выступлением, когда был в проекте "Фабрика звезд – 5". Хореограф признался, что никак не мог верно спеть песню на отчетном концерте, и Примадонна, заметив это, быстро и ненавязчиво взяла ситуацию в свои руки. Общалась с ним, как с давним приятелем, показала крутые "фишки", помогающие не нервничать на сцене.

Однако последующее поведение Пугачевой с другими звездами его сильно разочаровало. Впоследствии он не раз замечал, как Примадонна за секунду могла из доброго друга превратиться в жесткого надзирателя, который требовал от своих подчиненных перфекционизма во всем. Вспомнил Мигель, в частности, и бедных артистов, которые попали под горячую руку Пугачевой на съемках "Рождественских встреч" в Олимпийском в 2012 году. Артистка отчитала снимающихся в новогоднем шоу звезд.

"Там было жестко, очень жестко по отношению к артистам. В конце стоял ряд российских звезд, и она каждого отчитывала", – не без содрогания рассказывает хореограф.

По убеждению самого Мигеля, каждый человек, который добился чего-то значимого в этой жизни, с возрастом только смягчается, становится более мудрым и спокойным. Но это, видимо, не случай Аллы Пугачевой.

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